Finisce con l'amante in una clip di Gigi D'Alessio

La probabilità di finire in un videoclip di Gigi D’Alessio con il proprio amante, durante un incontro clandestino, è veramente remota, eppure una donna di Napoli ha attraversato un periodo ai limiti del surreale.

Nella clip di Oj Nenna Né, brano di Gigi D’Alessio del 2012, ad un certo punto si vede la donna passeggiare serenamente per le strade della città, in compagnia del suo amante.

Ed è stata proprio lei ad accorgersene in un video che ha ottenuto molto successo, passato su tutte le tv locali e nazionali, finito in un dvd allegato a un settimanale popolare a elevatissima tiratura, e trasmesso un po’ ovunque; e a notare la sua presenza con un altro uomo, anche il marito, che ha chiesto immediatamente il divorzio.

Ma la fedifraga non si è certo persa d’animo, ha fatto causa alla Sony, l’etichetta di Gigi D’Alessio, e solo in questi giorni, dopo una causa che si è trascinata per diversi anni, ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Napoli, d’intesa con la Cassazione, un congruo risarcimento per l’utilizzo improprio e senza consenso della sua immagine.