Più di 8 cm per il naso più lungo al mondo

Mehmet Özyürek detiene un record particolare da ben 20 anni: è suo il naso più lungo al mondo, con 8,8 cm dall’attaccatura alla punta.

E in questo modo ha dimostrato che non è affatto vero che orecchie e naso crescano con l’età, visto che nel corso di due decadi il suo naso non è variato di un millimetro.

Mehmet, che vive in Turchia, ha ammesso in più di un’occasione che il suo senso dell’olfatto è diverso da quello delle altre persone, e che spesso avverte odori che altri non riescono a percepire.

Ad esempio, entrando in una casa, riesce a riconoscere immediatamente cosa è stato cucinato in quel giorno, ma è anche in grado di gonfiare un palloncino facendo uscire l’aria dalle narici.

In tutta la famiglia di Mehmet il naso è un organo particolarmente sviluppato, una specie di eredità genetica che condivide, benché ne sia il maggior rappresentante, con padre e zii.

Prima di lui, secondo alcune fonti storiche, a detenere il record assoluto è stato, nel 700, Thomas Wedder, un inglese che lavorava in un circo grazie a un naso di ben 19 centimetri.