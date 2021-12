Quanto durano le visite su Pornhub?

Momento di bilancio anche per il sito di Pornhub, che ha diffuso una serie di informazioni circa i comportamenti dei propri utenti.

Ad esempio, secondo la classifica dei termini più popolari inseriti nella casella di ricerca interna al sito, al primo posto rimane Hentai, come per il 2020, ovvero il termine con cui ci si riferisce all’animazione giapponese a sfondo erotico.

Al secondo posto c’è Japanese, al terzo Lesbian, al quarto Milf (che in Italia ha guadagnato una posizione), mentre al quinto c’è la new entry Pinay, termine che rivela una certa passione per le donne di origine filippina.

I momenti più gettonati dagli utenti italiani sono quelli notturni, con un picco di visite esattamente tra le 23 e la mezzanotte, e un momento nel corso del pomeriggio, alle ore 16.

Il giorno? Rimane la domenica.

La durata media della permanenza sul sito è di 9 minuti e 43 secondi, piuttosto in linea con gli altri Paesi, ma l’Italia, in quanto a traffico vero e proprio, ricopre solo il quinto posto, preceduta da Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Francia.