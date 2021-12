Partorisce sulla Tesla in autopilota

Fantascienza? Film?

No, realtà.

Una madre di Filadelfia ha dato alla luce una bambina, la sua secondogenita, sul sedile anteriore di una Tesla, mentre era in funzione l’autopilota.

Yiran Sherry, 33 anni, e suo marito Keating Sherry, 34 anni, stavano portando il primogenito di 3 anni alla scuola materna, quando sono iniziate le doglie e si sono rotte le acque.

Con l’aumento delle contrazioni proprio mentre si trovavano letteralmente bloccati in mezzo al traffico, la coppia ha realizzato che non sarebbe stato possibile raggiungere l’ospedale per tempo e né tantomeno attendere l'arrivo di un'ambulanza con il personale paramedico, così l’uomo ha inserito l’autopilota con direzione pronto soccorso.

La piccola, soprannominata subito Tesla Baby, è nata così in auto, mentre il padre assisteva la madre e a guidare c’era… Tesla.