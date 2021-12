Biglietto alla cannabis per viaggiare in relax

Per combattere lo stress da (lunga) pandemia e le tensioni legate alle festività che avanzano, la BVG, azienda di trasporti pubblici di Berlino, ha pensato bene di offrire ai propri viaggiatori la possibilità di acquistare un biglietto giornaliero commestibile, a base di carta di riso e aromatizzato con 3 gocce di olio di canapa.

Al costo di 8 euro e 80, chiunque può farsi un viaggio in relax e oltre tutto zero waste, sia in tram, che in bus che in metro.

Ingoiare lo stress è il main claim della BVG, che, rimanendo nella legalità, è riuscita a lanciare una campagna veramente originale e decisamente ironica.

Prendendo anche un po’ in giro la proverbiale irritabilità dei berlinesi legata allo stress del periodo, l’azienda ha pubblicizzato il biglietto alla cannabis con un video divertente, dove ad esempio il bus si chiama Cannabus!

Le sostanze con cui è stato impregnato il biglietto non sono nocive e producono un effetto rilassante; unico limite è la tiratura limitata, visto che saranno disponibili solo per questa settimana e fino ad esaurimento scorte.