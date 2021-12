Viaggiatrice nel tempo mostra foto di Marte

Si fa chiamare Mary, pare abbia 37 anni, e afferma di venire niente meno che dal 3812.

Ma non solo, sul suo canale YouTube mostra una foto che afferma essere stata scattata su Marte, il Pianeta del futuro, come lei ama sottolineare, dove si possono vedere edifici e astronavi.

Marte, secondo le testimonianze di Mary, è così che le è apparso quando è arrivata insieme ad altri umani: un deserto rosso con tanti strani edifici.

Ma le info non finiscono qui: su Marte vivrebbero solo cinesi, tutti gli altri sarebbero turisti, a lavorare nelle miniere di estrazione di metalli sconosciuti ci sarebbero solo i robot, alcuni di essi dotati di intelligenza, e il pianeta in generale avrebbe un aspetto spaventoso.

Le smentite sono arrivate a pioggia: la foto, secondo molti utenti del web, sarebbe stata presa da internet e sarebbe una foto concettuale della Nasa circa una ipotetica colonizzazione di Marte.

Qualcuno si è chiesto come mai chi viaggia nel tempo possa solo scattare una banale e antiquata foto, oltretutto a pellicola, e in molti hanno corretto Mary circa il secolo in cui sarebbe stata scattata: se davvero fosse andata su Marte nel 3812, si tratterebbe del 39esimo secolo e non del 38esimo come lei afferma.

E buon viaggio.