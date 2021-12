Un italiano su 4 non farà regali a Natale

A dirlo è la Confcommercio, in una indagine condotta sui consumi relativi a questo periodo natalizio.

Secondo i risultati dell’associazione di categoria, un italiano su quattro non farà regali, principalmente per risparmiare o per evitare i contatti sociali.

A causa della grave incertezza economica in cui molte famiglie italiane versano e per paura del contagio da Covid che porta diverse persone a evitare i tradizionali aperitivi o incontri prima del Natale per lo scambio degli auguri e dei regali, molti italiani quest’anno preferiscono sorvolare sullo shopping, in attesa dei saldi invernali, delle promo di sconto e, soprattutto, di un clima più positivo e rassicurante riguardo al futuro.

E per coloro che invece hanno deciso di fare regali, tra gli oggetti più acquistati ci sono prodotti enogastronomici, libri e giocattoli, da sempre sulla cresta dell’onda, oltre alle new entry come gift card, abbonamenti streaming e prodotti per animali.

4 intervistati su 10 affermano che i regali di Natale siano necessari, il 38,5% una spesa di cui farebbe volentieri e ameno e il 20% un esborso di denaro che è costretto ad affrontare.