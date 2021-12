Scambia la coppetta mestruale per un bicchierino

Ha pensato fosse un bicchierino tascabile e l’ha usato per berci un drink: @dduche su TikTok ha fatto impazzire gli utenti per aver postato un video in cui, chiedendo espressamente cosa fosse la coppetta mestruale che teneva in mano, l’ha utilizzata per farsi uno shot, ignorandone ovviamente il vero impiego.

Più di 25milioni di persone hanno visto il video con orrore e in tantissimi hanno commentato svelando al ragazzo che quello che teneva in mano come un bicchierino, pensando addirittura che fosse un accessorio per il trucco, era in realtà un oggetto molto personale della fidanzata.

Ovviamente si spera che fosse pulita e inutilizzata, ma in ogni caso il video ha creato disgusto tra gli utenti del noto social, che all’unanimità hanno commentato: ma come si può dire a qualcuno che ha appena bevuto dalla coppetta mestruale della fidanzata?

Effettivamente...