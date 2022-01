Influencer francesi in fuga a Dubai

Sarebbero almeno una trentina le e gli influencer francesi che non sono tornati da Dubai, dove sono andati ufficialmente all’inizio della pandemia per poter continuare a postare foto da sogno, ma dove in realtà hanno trasferito la loro residenza fiscale per poter usufruire dell’imposta (simbolica) sul reddito pari a meno del 5%.

Dubai, che accetta arrivi dall’estero solo per motivi di lavoro o necessità, ha così accolto a braccia aperte chi ha portato conti a molti zeri, continuando così a foraggiare il settore del lusso degli alberghi a 5 stelle, dei ristoranti stellati, dei locali e delle spiagge per soli vip e delle boutiques delle grandi firme.

Stando alle fonti ufficiali, il Fisco francese si starebbe muovendo per recuperare le tasse sugli incassi sui contenuti sponsorizzati che garantiscono agli influencer ingaggi da centinaia di migliaia di euro.

E chissà cosa ne direbbe il Musazzi...