"Porco cane", espressione offensiva

L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, l’AIDAA, è una realtà che, tra i vari obiettivi, punta a sensibilizzare i bambini sull’utilizzo di un linguaggio corretto e non offensivo quando si parla di animali.

Nello specifico l’intento è quello di evitare che un’espressione molto comune come porco cane, venga impiegata come se nulla fosse, diventando un intercalare al pari di una bestemmia.

“È una vergognosa appropriazione e un’offesa all’animale - ha affermato Lorenzo Croce, Presidente di AIDAA - il cui nome, cane, viene appunto impropriamente utilizzato per epiteti e insulti violenti”.

L’Associazione vuole semplicemente trasmettere ai più piccoli che espressioni come questa non solo sono volgari, ma insultano ingiustamente l’animale, come avviene analogamente ad esempio nelle favole, dove il lupo viene dipinto come cattivo e minaccioso.

Cosa chiede AIDAA? Che qualcuno si prenda l’onere di iniziare a fare cambiamenti, modificando linguaggi che trasformano il miglior amico dell’uomo in un aggettivo insultante.