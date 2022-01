5 ore al giorno sulle app

Nel 2021 abbiamo battuto il record: ben 5 ore di media passate davanti allo schermo dei nostri devices per consultare e interagire con le app installate.

La piattaforma di analisi App Annie ha elaborato un report relativo al tempo dedicato alle applicazioni nel corso di tutto l’anno 2021, rivelando che 4 ore e 48 minuti al giorno, dei quali il 42% sui social e sulla messaggistica, sono trascorse sul cellulare o sul tablet, quasi 30 minuti in più rispetto all’anno precedente.

Il tetto viene sforato in Corea del Sud e in Brasile, ma anche in Italia non si scherza.

L’app più scaricata a livello globale nel 2021 risulta essere stata TikTok, seguita da Instagram, Facebook e WhatsApp, i giochi con più utenti sono stati invece PUBG Mobile, Roblox e Candy Crush Saga.

Nel nostro Paese le app più scaricate sono state quelle collegate al Covid: Poste ID, IO, Verifac19, Immuni ma anche Vinted, la app per vendere e comprare vestiti usati; al primo posto risulta più utilizzato WhatsApp, seguito a ruota da Facebook, Instagram e Messenger.

Grande successo inoltre per Amazon, Spotify e Netflix.