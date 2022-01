Baciare il proprio cane è salutare!

Qualcuno storcerebbe il naso al solo pensiero di farsi baciare da un cane, eppure, al di là dei legami affettivi che molti di noi hanno con i propri animali, una leccata di cane non solo è salutare, ma avrebbe un effetto probiotico sugli esseri umani.

A dirlo è un team di scienziati dell’università dell’Arizona, che ha condotto uno studio su volontari over 50, età a partire dalla quale la colonia di microrganismi che vive nel nostro corpo inizia a deteriorarsi.

Tutte queste persone sono state sottoposte a baci e leccatine da parte di numerosi cani salvati da drammatiche situazioni di abbandono e maltrattamento.

Nei vari test di monitoraggio post trattamento, i parametri dei volontari sono risultati migliorati in maniera significativa, evidenziando l’effetto benefico del vivere a stretto contatto con un cane che ogni tanto elargisce leccatine.

E per coloro che pensano che farsi baciare dal cane sia invece poco igienico, visto che l’animale può aver leccato cacche o pipì in passeggiata, riflettano sui rischi che corrono entrando in intimità con alcuni partner che non si lavano o che trasmettono malattie!