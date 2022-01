Se mi paghi, ti contagio

Non c’è limite alla follia.

Le ultime news arrivano sull’argomento del secolo, il Covid, e avvisano sulla presenza in diverse chat di Telegram e Whatsapp di offerte di fiale di saliva infetta, tamponi usati e meeting tra positivi per contagiarsi: tutto per riuscire a schivare il vaccino e ottenere il famigerato Green Pass.

Il programma di Paolo Del Debbio Dritto e Rovescio, ha svolto un’indagine nel mondo dei non vaccinati che vive in chat e che è disposta a pagare pur di schivare l'inoculazione, svelando aspetti inquietanti: se da un lato ci sono positivi che offrono i propri tamponi a prezzi d’oro, dall’altra ci sono no vax che chiedono di essere contagiati in cambio di una somma da pattuire.

Una donna spiega come avvengono gli incontri: ci si vede a casa, si prende qualcosa da bere, si inizia a parlare, qualcuno beve dallo stesso bicchiere per favorire la contaminazione.

Paura di finire in terapia intensiva?

Giammai.

Ma questa è un’altra storia.