Biden al giornalista, stupido figlio di...

Ennesima figuraccia per il Presidente USA Joe Biden che nel corso di un evento pubblico, non accorgendosi che il microfono era acceso, si è rivolto al giornalista Peter Doorcy, volto noto di Fox News, la tv da sempre schierata con i repubblicani, oggi all’opposizione, chiamandolo senza messi termini stupido figlio di puttana.

Scocciato da una delle sue domande in un momento in cui la tensione è alle stelle per quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina, Biden lo ha detto sottovoce, ma il microfono aperto ha fatto il resto.

La domanda che ha fatto stizzire il Presidente sarebbe stata sull’inflazione e nello specifico se Biden la ritenga un peso per la sua politica, alla vigilia delle elezioni di medio termine.

La risposta è stata sarcastica: L’inflazione? È una grande risorsa!

Ma subito dopo il Presidente si è lasciato scappare la frase per cui avrebbe dovuto in seguito scusarsi direttamente con il giornalista Doorcy, contattato telefonicamente per rimediare alla gaffe.