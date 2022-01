Arriva il tonno in scatola vegano

Con l'obiettivo di soddisfare i gusti di nuovi consumatori, il colosso Nestlé sta lanciando in tutta Europa il tonno in scatola vegano, che si va ad aggiungere ad hamburger e cotolette vegetali.

L’azienda, che continua ad espandere la propria gamma di prodotti al 100% vegetali sotto la sigla Garden Gourmet, ha dichiarato che i sapori rimarranno piuttosto fedeli all’originale e che, nel caso del tonno in scatola vegano, gli ingredienti saranno solo 7: proteine di piselli, acqua, olio di colza, glutine di grano, aromi, fibre di agrumi e sale.

I laboratori Nestlé hanno selezionato fonti proteiche di pisello e grano, altamente nutrienti, e li hanno tesaurizzati in strutture molto simili alle fibre del muscolo del tonno.

Il nuovo prodotto, che si chiamerà non a caso Sensational Vuna (nome che ricorda l’originale Tuna ovvero tonno), promette di assomigliare in tutto e per tutto al tonno vero, pesce che, a causa della pesca sconsiderata, sta mettendo a rischio diverse specie nei mari di tutto il mondo.

Inizierà la Svizzera a offrire il prodotto, attraverso la Coop Elvetica, ma questo non è che un primo passo.