Baciate il sedere al mio cane!

Jim Justice, governatore repubblicano del West Virginia, ha rivolto un simpatico invito a coloro che non hanno mai creduto veramente nel piccolo stato americano.

Mostrando il sedere del proprio cane, un bulldog che il politico aveva appoggiato sul leggio durante il suo annuale discorso, Jim Justice sta facendo il giro del web in una immagine che ha suscitato grande ilarità ai presenti in sala.

L’uomo non è nuovo a questo genere di uscite provocatorie, basti pensare che in passato aveva utilizzato sempre il suo cane, ancora cucciolo, per la campagna di vaccinazione contro il Covid 19, con il claim Do it for babydog (fallo per il cucciolo).

Tutti coloro che si sono vaccinati hanno potuto partecipare a un concorso a premi, dove sono state messe in palio varie licenze a vita di caccia e pesca, diverse borse di studio e perfino una festa scolastica con ospite d’onore lo stesso Justice vestito da Babbo Natale, con l’immancabile bulldog.

Justice nel suo ultimo discorso ha sottolineato quanto, a dispetto delle critiche dell’opposizione, a cui ha mostrato direttamente il culo del cane, abbia fatto progredire il piccolo stato in materia di sviluppo economico e nella lotta alla pandemia.

E di certo la sua boutade entrerà di diritto nella storia dei momenti più bizzarri della politica mondiale, non solo americana.