Dimmi che musica ascolti e ti dirò chi sei!

Come si fa a vivere senza musica?

Non solo ci accompagna in tutte le fasi della vita ma, secondo un nuovo studio svolto dagli scienziati dell’università di Cambridge, ciò che ascoltiamo in realtà rivela molto della nostra personalità.

Ad esempio i ricercatori hanno scoperto che la canzone di Ed Sheeran Shivers ha la stessa probabilità di attirare gli estroversi del Regno Unito, ma anche quelli che vivono in India o in Argentina, mentre chi è un po’ nevrotico apprezzerà maggiormente Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, sia che abiti negli States, o in Danimarca o in Sud Africa.

E i simpaticoni, gli irresistibili? Loro ascolteranno tanto What’s going on di Marvin Gaye o Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Insomma, non importa da dove veniate o dove viviate, è la vostra anima che vi fa scegliere il pop anziché il rock, o l’hip hop o la classica oppure… tutte, a seconda della giornata!