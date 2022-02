Arrivano i mi piace sulle stories di Instagram

Ne avevamo davvero così bisogno?

Qualunque sia la risposta, con un nuovo aggiornamento saranno introdotti i mi piace nelle stories del popolare social basato sulle immagini e sulle clip video.

A dare l’annuncio e a confermare la novità è stato proprio Adam Mosseri, Amministratore Delegato di Instagram, tramite il proprio account Twitter ufficiale.

Mosseri ha precisato che i mi piace non andranno a intasare la casella dei messaggi privati e che non avranno un contatore pubblico (niente da mostrare in giro, insomma), ma che saranno visibili all’utente che ha caricato la storia, direttamente attraverso la schermata che mostrerà i profili che hanno visualizzato i contenuti pubblicati.