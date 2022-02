Scopre due sanguisughe in gola

Quella tosse perenne, incessante, che ormai durava da due mesi, accompagnata da muco e sangue, aveva fatto pensare il peggio.

Ma l’uomo cinese che si è recato in ospedale, al Wuping County Hospital nella città di Longyan, nella provincia del Fujian della Cina sudorientale, non solo non aveva nulla di così grave, come il tanto temuto cancro, bensì ha risolto con una banale operazione tutti i suoi problemi.

Da una visita molto accurata, i medici hanno scoperto che l’uomo aveva in gola ben due sanguisughe, estratte vive dalla narice e dalla gola dopo 2 mesi di permanenza nella trachea del signore, che ha ripreso così la sua vita.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma... che schifo!