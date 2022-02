6 anni senza i social network

Se da una parte troviamo un sondaggio americano che ci dice che 6 persone su 10 non riescono a separarsi per più di un giorno dal proprio smartphone, dall’altra arriva la notizia di un’impresa (per i giorni nostri) che ne ha dell’incredibile: un giovane americano è riuscito nell’intento di rimanere per 6 anni lontano dai social network, accettando all’età di 12 anni una scommessa con la madre.

Sivert Klefsaas, che ha compiuto recentemente 18 anni, ha vinto 1800 dollari che la madre Lorna Goldstrand Kleefsaas gli aveva promesso all’epoca se fosse riuscito a fare a meno dei social per almeno 6 anni.

La notizia arriva quindi in contemporanea con i risultati di uno studio che dimostra quanto le persone siano morbosamente dipendenti dal loro smartphone, a tal punto da sviluppare ansia in caso la batteria si stia scaricando, o di accorgersi di essere usciti di casa senza.

Due persone su tre utilizzerebbe il cellulare per scattare foto, il 64% per controllare l’ora e il 62% per consultare in maniera un po’ ossessiva le previsione del tempo.

Il 13% degli intervistati ha confessato di non riuscire nemmeno a trovare la strada per il lavoro senza un telefono che mostri la mappa e l’itinerario.

Quanto a voi: qual è il vostro rapporto di dipendenza con il cellulare?