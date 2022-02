Quel pasticciaccio brutto di Ucraina Russia

Siete preoccupati?

Che si dovesse assistere a una guerra nel 2022, con tanto di carri armati, missili, civili in fuga, scene apocalittiche e già troppe vittime, non solo non era prevedibile (si spera sempre che le grandi potenze si fermino un attimo prima), ma oggi risulta tragicamente anacronistico.

Mentre è andato in onda lo Zoo era in corso ancora un negoziato difficile e buio, con notizie che si accavallavano insieme a drammatiche immagini di guerra.

Non sono mancate le fake news, le bufale, gli errori dei media (tra i più assurdi l’aggiornamento on line di Repubblica che ha specificato che la Germania invierà 400 lanciacazzi), la notizia della sospensione di Putin da parte della Federazione Internazionale di Judo (che lo aveva nominato presidente onorario), l’idea di Stati Uniti e Canada di boicottare la vodka russa insieme a munizioni e missili, l’hackeraggio delle tv russe e del sito del Cremlino (con tanto di rivendicazione da parte di Anonymous) e, ahimè, l’annuncio di Putin di aver allertato la difesa nucleare.

E mentre il balletto mediatico impazza, dall’Onu arrivano informazioni tragiche sull’uccisione di 102 civili, tra cui 7 bambini.

Siete preoccupati? Noi un poi sì.