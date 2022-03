A processo i dentisti dell'orrore

Soprannominati, non a caso, i dentisti dell’orrore, Lionel Guedj e il padre Jean Claude, sono i protagonisti del processo iniziato a Marsiglia, dove entrambi sono accusati da ben oltre 300 pazienti di avere eseguito estrazioni di denti sani solo per ricavare un guadagno maggiore.

Insomma, chi si affidava a loro per una carie, bene che andava, se ne usciva con un ponte, oltre tutto mal eseguito: numerose infatti anche le denunce di ascessi e infezioni.

Padre e figlio sono stati accusati quindi di violenze volontarie che hanno provocato mutilazioni o infermità permanente, e ovviamente di truffa.

Tutti i fatti si sono verificati in un periodo che va dal 2006 al 2012, ed è emerso che, quando i pazienti si presentavano in studio per protestare, Lionel mandava avanti il padre.

Lionel Guedj, che ha sempre affermato di aver guadagnato i soldi onestamente, è stato radiato dall’ordine dei medici 4 anni fa e si è vantato, in più occasioni, di eseguire devitalizzazioni in soli 10 minuti contro l’ora canonica dei colleghi.

Vi regalo il sorriso di una star, diceva ai propri malcapitati pazienti, ma in realtà offriva la parte da protagonisti di un vero e proprio film dell’orrore.