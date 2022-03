Dormire davanti alla tv danneggia il cervello

Siate sinceri: quante volte vi siete addormentati davanti alla tv?

Divano e pannetto o direttamente a letto, con la scusa di guardare giusto 5 minuti per conciliare il sonno, dormire davanti allo schermo acceso è un classico.

Quella che ci sembra però un’abitudine innocua e piacevole, in realtà non solo non è salutare, ma può essere la causa di disturbi sensoriali che possono persistere anche durante lo stato di veglia quotidiano.

Secondo le ultime ricerche, dormire con la tv accesa incide negativamente sull’umore e sul grado di reattività delle nostre attività della giornata.

Mentre si dorme, il cervello entra in modalità riposo, ma una parte di esso resta sveglio, attivo, e continua a monitorare l’ambiente che lo circonda, in modo da essere pronto per ripristinare la veglia in caso di emergenza (e si accorge che la televisione è ancora accesa!)