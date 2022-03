Perché le persone usano le emoticons

Uno studio parla chiaro: 9 persone su 10 preferiscono usare le emoticons piuttosto che esprimere le proprie emozioni di persona, faccia a faccia.

Anche voi siete tra quelle?

In effetti, a pensarci bene, in un’epoca in cui la comunicazione viaggia sulle chat, cosa c’è di più semplice, veloce e spesso risolutivo, di una faccina che ride, piange, strabuzza gli occhi o manda bacini a cuore, rispetto a una spiegazione articolata di tutto punto, con tanto di possibilità di replica?

Un terzo delle persone intervistate ha ammesso che preferirebbe inviare a qualcuno una foto quando si sente in imbarazzo, piuttosto che discutere i propri problemi vis à vis: molto più facile e immediato, benché forse un po’ da codardi.

Il problema è quando questa scorciatoia si usa con il partner, riducendo così ai minimi termini la comunicazione nella coppia: in media le persone inviano 4 gif al giorno, anche se coloro in fascia di età tra i 45 e i 65 anni ammettono candidamente di non sapere come usarle in maniera appropriata.