Inviano foto di nudi nello spazio per attirare alieni

Non è un’azione a opera di un folle, bensì una strategia frutto di un progetto di un team di scienziati che spera di attirare eventuali alieni mostrando immagini audaci dell’essere umano.

Dopo 150 anni di tentativi infruttuosi nel cercare di connettersi con specie diverse, gli scienziati della NASA hanno deciso di inviare delle vignette di due persone nude per aumentare la curiosità aliena e incoraggiarne la comunicazione.

Il progetto si chiama Beacon in the Galaxy e mostra due figure di uomo e donna completamente nudi con le mani alzate; inclusi vi sono alcuni concetti matematici e di fisica di base per poter stabilire un mezzo di comunicazione universale, seguiti da informazioni sulla composizione biochimica della vita sulla Terra, la posizione del Sistema Solare nella Via Lattea e rappresentazioni della superficie terrestre.

Successivamente si pensa di aggiungere musica, come le sinfonie di Beethoven, Mozart o Bach, o discussioni scientifiche: insomma, si cerca di vendere al meglio la specie umana, tralasciando molti aspetti negativi che ci contraddistinguono da secoli.

Abboccheranno?