Madonna shock con i video NFT della sua vagina

Dalla sua parte più intima del corpo escono alberi, farfalle e improbabili millepiedi robotici.

Stiamo parlando di Madonna e del suo debutto nel mondo della criptoarte con una discutibile collezione NFT che ha già suscitato una tempesta di reazioni su Twitter.

Tra i commenti che vanno per la maggiore: “disperatamente in cerca di attenzione”, clip “inquietanti”, ma anche “spaventose”, addirittura “da far rabbrividire”.

Ridicolizzata senza pietà, Madonna ha pubblicato per ora (o per fortuna) solo 3 video realizzati con Beeple, ovvero Mike Winkelmann, artista digitale diventato famoso per aver venduto un anno fa una sua opera a 69milioni di dollari in un’asta di Christie.

I video ritraggono la cantante americana ricreata digitalmente e verranno messi in vendita attraverso il mercato online SuperRare, dall’11 al 13 maggio.

Il ricavato andrà a beneficio di 3 organizzazioni no profit a favore di donne e bambini.

La serie si intitola Mother of Creation e mostra come la rinascita, anche in periodo di caos, possa avvenire.