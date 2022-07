Cosa ne pensate di Rimbam-Biden?

Lo abbiamo visto inciampare, stringere mani inesistenti, dire frasi inopportune (come chiedere a un senatore paraplegico di alzarsi in piedi, descrivere Obama come il primo afroamericano pulito o bestemmiare a microfoni accesi) e perfino scambiare nel 2019 l’allora premier britannica Theresa May per la Tatcher (deceduta nel 2013): Joe Biden è, come si è autodefinito anni fa, una gaffe machine, supera le gag di Una pallottola spuntata, ma soprattutto è il Presidente degli Stati Uniti d’America, ovvero l’uomo più potente sulla faccia della Terra.

Il 79enne avrebbe recentemente dichiarato molto candidamente che i sondaggi sono a favore di una sua ricandidatura: insomma, alle elezioni del 2024 potrebbe ricandidarsi alla Casa Bianca, anziché ritirarsi a vita privata.