Piloti dormono e saltano atterraggio

Entrambi i piloti di un Boeing 737-800 del volo commerciale della Ethiopian Airlines da Khartoum in Sudan a Addis Abeba in Ethiopia si sono addormentati mentre si trovavano a 37mila piedi di altezza, mancando così un touch down.

L’incidente sarebbe avvenuto il 15 di agosto e l’Aviation Herald ha riferito che l’aereo ha continuato a scendere mentre era ancora a migliaia di piedi in aria.

Il controllo del traffico aereo ha cercato di contattare i piloti numerose volte, senza riuscirvi.

Quando l’aereo ha sorvolato la pista in Etiopia, il pilota automatico si è disattivato automaticamente, dando il via a una serie di allarmi che hanno fortunatamente svegliato i piloti.

Non è chiaro se i passeggeri del volo fossero a conoscenza di quanto stesse succedendo, ma in ogni caso tutto si è svolto apparentemente molto tranquillamente, con un atterraggio regolare dopo 25 minuti da quello previsto.