Il più spaventoso film horror di sempre

Secondo te qual è il film horror più terrificante di sempre? Quello, per intenderci, che non guarderesti più perché ti fa troppa paura!

Di recente è stata stilata la top 10 dei film horror più terrificanti di tutti i tempi, sottoponendo a diversi esami gli spettatori che si sono prestati all’esperimento, guardando oltre 100 ore di film.

Al primo posto, con una frequenza cardiaca elevatissima nella maggior parte degli spettatori, ci sarebbe Sinister, uscito nel 2012, e basato sulla storia di uno scrittore di gialli che, alla ricerca di ispirazione per il suo prossimo libro, si trasferisce in una casa dove una famiglia è stata brutalmente assassinata.

In soffitta scopre una scatola contente un proiettore e alcune bobine, che inizia a guardare scoprendo realtà spaventose.

Nel corso di questo film, la frequenza cardiaca degli spettatori era passata da 65 battiti al minuto fino a 86 battiti.

Al secondo posto, e solo per una scena che ha fatto un picco di 133 battiti al minuto, c’è il film Insidious, seguito da The Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, Tra Babadook, The Descent e The Visit.