Doccia in coppia per risparmiare

La proposta arriva dalla Svizzera, dove la ministra dell’ambiente Simonetta Sommaruga, cercando di promuovere misure che riducano i consumi del 15% per evitare il rischio di interruzioni di corrente, ha suggerito di fare la doccia in coppia.

Accolta da alcune battute di scherno, la Sommaruga ha precisato che il consiglio è valido per i giovani e che dopo una certa età forse fare la doccia insieme non è per tutti, ma in linea generale l’idea è stata apprezzata, insieme alle esortazioni di spegnere computer e luci quando davvero non servono.