Foto hot agli Uffizi

Si chiamano Eva Menta e Alexis Mucci e sono due modelle di OnlyFans che, insieme, contano qualcosa come 10milioni di follower su Instagram, ma se ora si parla improvvisamente di loro è perché si sono fatte fotografare davanti alle opere del Museo di Firenze degli Uffizi con magliette trasparenti da cui si intravvedevano capezzoli turgidi e seni prosperosi, e pantaloni decisamente attillati.

Le immagini, postate poi dalle due ragazze sui rispettivi profili social, hanno generato la polemica, scatenando un vero e proprio caso, tanto che la direzione del Museo le ha segnalate chiedendone l’immediata rimozione da Instagram.

Senza fare i moralisti, ha aggiunto qualcuno, che si utilizzi un’opera come la Venere del Botticelli per spot indecenti, non solo è una violazione del regolamento degli Uffizi, ma rappresenta una beffa nei confronti del patrimonio artistico italiano.