Sposa tradisce marito con il testimone di nozze

Perché abbia scelto proprio il giorno delle proprie nozze per tradire il marito, e per giunta con il testimone, è un mistero, ma la donna, sorpresa dal novello congiunto in atteggiamenti molto eloquenti durante la festa, è stata immediatamente lasciata.

Il tradito infatti, in maniera molto teatrale, si è rivolto a tutti gli invitati chiedendo loro di riprendersi i regali e di tornarsene a casa, poiché la sposa è scappata insieme al testimone.

Gli incresciosi fatti sono accaduti a Čačak in Serbia, prima ancora che fosse servita la cena nuziale, quando l'uomo, cercando la donna che si era ritirata per cambiarsi d'abito, l'ha trovata in una camera insieme al testimone di nozze.

Dopo aver chiesto a tutti di andarsene, ha pure dovuto pagare il conto.

Insomma, cornuto e mazziato.