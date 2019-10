Pesca un tonno rosso di 248 cm del valore di quasi 3 milioni, ma lo ributta in mare!

David Edwards stava pescando a largo della costa meridionale irlandese quando ha catturato un tonno rosso di 2 metri e mezzo del valore di circa 2,5 milioni di sterline (quasi 3 milioni di euro), ma poiché l'uomo e il suo equipaggio non stavano pescando per scopi commerciali, hanno deciso poco dopo di rilasciarlo di nuovo in mare.

Edwards era fuori con il team della West Cork Charters. La squadra che fa parte di un programma di cattura e rilascio con lo scopo di raccogliere dati sulla popolazione marina nel nord-est Atlantico.

Erano a circa 4 chilometri dalla loro base quando hanno incrociato la loro strada con l'enorme pesce.

Dopo aver catturato il tonno milionario, Edwards ha scattato una foto da condividere sui social media per dimostrare le prove della cattura.

La foto pubblicata ha come didascalia:

“Finalmente! Abbiamo catturato il nostro primo tonno rosso, etichettato e rilasciato sulla costa meridionale dell'Irlanda – 102 pollici di lunghezza,5-600 libbre di peso e complimenti all'equipaggio per la giornata.”

Il tonno rosso è una prelibatezza molto apprezzata in Giappone e il singolo pesce può essere venduto anche per poco meno di 3 milioni di euro.

Capirete certamente quanto sia stato importante il gesto di rilasciare in mare il pesce dal grande valore economico, ma Edwards e il suo team hanno specificato fin da subito di non essere interessati ai soldi e la scelta di rilasciare il pesce alla sua casa è stata umile e apprezzata da molti.

