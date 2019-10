In Spagna arriva l'hotel per sole donne!

In queste ore sta facendo parlare di sé un nuovo hotel aperto a Maiorca che applica una rigorosa politica “per sole donne”.

L'hotel Soma Dona, si trova a Porto Cristo ed è aperto solo a donne di età pari o superiore a 14 anni e ovviamente senza uomini.

Il resort, è aperto a donne single, coppie di donne, donne d'affari, mamme, figlie e qualsiasi donna voglia solo compagnia femminile per la settimana.

Sebbene sia principalmente composto da donne però, all'interno dell'hotel potrebbe esserci un personale maschile, al fine di rispettare le leggi spagnole sulla discriminazione di genere.

L'hotel può vantare di avere ogni confort possibile tra cui: un'area benessere, una piscina, una connessione Wi-Fi gratuita, camere confortevoli, lounge bar e un ambiente unicamente progettato per le donne.

Le camere sono anche disponibili da un minimo di 70 euro a notte, a seconda di quando decidi di viaggiare e dal tipo di camera che ovviamente preferisci.

L'albergo offre 39 camere doppie standard, una con vista sulla piscina o una doppia leggermente più lussuosa dove viene fornita con caffè, minibar, accappatoi e pantofole gratuite.

Se non siete però quel genere di persona che amano rimanere in hotel, ci sono un sacco di attività nelle vicinanze in cui poter essere coinvolti.

L'hotel infatti si trova sulla costa di Manacor, molto vicino alle impressionanti Grotte di Drach e dopo aver finito di esplorarle potrete rilassarvi sulla spiaggia vicino di Porto Cristo.

250 metri di spiaggia che offre amache rilassanti e barche a noleggio, allettante no?

Il sito web lo descrive come: “Un nuovo spazio per le donne che stanno cercando di disconnettersi dallo stressa della vita quotidiana” e voi? Approfittereste di questa occasione? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.