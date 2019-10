L'Aquila Arpia: un uccello così grande da somigliare ad una persona in cosplay!

Fra gli animali più maestosi che il nostro pianeta può vantare, c'è sicuramente l'Aquila Arpia, un enorme rapace che se per caso doveste incontrarlo per strada rischiereste di scambiarlo per un uomo travestito da uccello!

La sua peculiarità infatti è proprio quella che da determinati punti di vista, sembra somigliare proprio a una persona in cosplay! Grazie al suo famoso sguardo minaccioso che sembra voglia praticamente intimarti di non scherzare con lui, l'Aquila Arpia sta riscontrando inoltre parecchio successo in tutto il mondo.

Direttamente dalla Uncanny Valley, queste aquile sono infatti estremamente popolari sul Web e le loro foto sui social vantano numeri da capogiro. Vi basti pensare che una singola foto postata su Reddit ha ottenuto in meno di 20 ore oltre 91.600 mi piace mentre la stessa immagine su Imgur ha ottenuto oltre 120.000 visualizzazioni nello stesso tempo.

Ma queste aquile non sono solo delle social star, bensì sono fra i rapaci più grandi e potenti che si possano trovare nelle foreste pluviali di tutto il mondo oltre a essere tra le aquile più grandi esistenti nel nostro pianeta.

La loro apertura alare può raggiungere fino a 2 metri e mezzo ma arrivano a pesare solo fra i 3 e i 9 chilogrammi.

Sfortunatamente però, a causa della distruzione del suo habitat, l'Aquila Arpia è considerata fra le specie in via d'estinzione ed è ormai quasi scomparsa totalmente nell'America Centrale. Pensate che ci sono meno di 50.000 esemplari rimasti in tutto il mondo.

Conoscevate questo fantastico rapace? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre attraversi i commenti sotto l'articolo!