Ora i genitori possono assumere un Clown “Horror” per terrorizzare i loro figli!

Terrorizzare i propri figli con un Clown da film Horror è sicuramente una tecnica genitoriale molto discutibile, ma a quanto pare da oggi è possibile in America.

Wrinkles il Clown (Questo il suo nome d'arte) è il protagonista di un nuovo documentario che descrive nel dettaglio come assumere il personaggio spaventoso per fargli fare un'apparizione dove meglio si crede.

La maggior parte delle persone concorderebbe sul farlo magari apparire all'interno di una casa stregata per fare uno scherzo (parecchio pesante) ad amici o magari farlo apparire direttamente a casa delle persone che non sopporti, come ad esempio i tuoi vicini. Invece pare che i clienti più cattivi del clown siano i genitori che lo usano al solo scopo di spaventare i bambini che si comportano male.

Il Clown non ha mai rivelato la sua vera identità decidendo di rimanere anonimo, ma in un'intervista con il Washington Post, il pagliaccio ha ricordato quella volta in cui è stato assunto per terrorizzare il figlio di 12 anni di una madre.

“Il ragazzino aveva paura dei pagliacci quindi mi sono presentato dall'altra parte della strada alla fermata dell'autobus e non appena mi ha scoperto, ha iniziato a piangere di fronte i suoi amici. Sua madre mi ha richiamato alcuni giorni dopo ringraziandomi.”

Il Clown ha raccontato che l'idea è nata dal voler divertirsi guadagnando un po' di soldi in più”, quindi ha iniziato a far girare i suoi biglietti da visita e adesivi per pubblicizzare il suo servizio nell'area locale. Non è passato molto tempo prima che centinaia di chiamate arrivassero da adolescenti, burloni e persino genitori che cercavano di arruolare l'uomo per i suoi servizi “horror”.

Pur non sapendo la vera identità però, sappiamo solo che è un ex militare in pensione con la sola voglia di divertirsi prima di morire e ciò lo sta facendo diventare molto popolare sul Web. E voi cosa ne pensate? Cosa fareste se vi trovaste il suo simpatico faccione fissarvi da dietro la finestra di casa vostra? Fatecelo sapere attraverso i commenti come sempre!