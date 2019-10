Vegana viene ingannata a una festa da amici: le fanno mangiare la carne e lei chiama la polizia!

Come sicuramente saprete, su Reddit è possibile trovare spesso storie particolari che col tempo riescono a diventare virali creando discussione nel Web. Non è facile però capire quanto ci sia di vero in questi racconti e quanto di falso, ma una comunity chiamata “sono uno stronzo?” ha comunque voluto dar voce a tutti i racconti delle persone ritrovatosi in situazioni spiacevoli con conseguenti “vendette” personali.

Parliamo quindi di un recente post pubblicato da una giovane donna vegana da oltre 10 anni che ha condiviso il suo dilemma su Reddit: i suoi amici l'hanno ingannata a mangiare carne a casa loro, quindi ha chiamato la polizia.

“Ero a una festa e lo ammetto, ero un po' ubriaca. I miei amici hanno ben pensato che sarebbe stato divertente nutrirmi con bocconcini di pollo come scherzo dicendo: “sono bocconcini vegani”.

Le amiche della donna hanno quindi mentito alla giovane vegana dicendole che i bocconcini non erano di vera carne e di conseguenza le mangiò senza porsi troppi problemi.

Il giorno dopo, appresa la verità riguardo lo scherzo di cattivo gusto su un post pubblicato su Snapchat dell'amica, la donna è andata su tutte le furie.

“hanno iniziato a prendermi in giro nel video su Snapchat mostrando la confezione dei bocconcini di pollo, fingendosi me per poi scoprire appunto che non erano bocconcini vegani.”

Dopo la scoperta dello scherzo, la donna ha deciso di chiamare la polizia raccontando tutto ciò che è successo la sera prima denunciando l'amica e poi conclude chiedendo: “credete sia stata una stronza ad aver chiamato la polizia?”

Dal punto di visto della donna pare che gli amici abbiano approfittato del suo stato da ubriaca manomettendo il suo cibo, umiliandola pubblicamente e quindi ritenendo sia stato giusto chiamarla, ma in molti su Reddit non sono d'accordo.

Voi cosa ne pensate? Siete dalla parte della donna o dalla parte di chi crede abbia esagerato? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!