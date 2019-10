Nonnino porta con se il cane per acquistare una poltrona che vada bene per entrambi!

Il nonno di Aleecia Dahl non voleva alcun cane, ma oggi le sue foto con Coco sono diventate virali grazie alla loro grande amicizia.

“Coco è il cane che il nonno non ha mai voluto ma ora non può più vivere senza”

così racconta Dahl al sito “The Dodo” parlando di come i due siano diventati così inseparabili da dover addirittura arrivare a fare delle scelte insieme.

Coco e il nonnino sono semplicemente inseparabili. Quando non sono in giro a vagare per la città è possibile trovarli spesso sdraiati nella loro poltrona preferita.

Tuttavia però, quel posto a sedere è ormai provato dal tempo e c'era bisogno di un sostituto per i due amici.

Impossibile quindi prendere la decisione senza la sua Coco, così il nonno di Aleecia, decise di portare con se il cane nel negozio di mobili per assicurarsi che la poltrona che avrebbe comprato fosse adatta anche a lei.

“ha portato Coco in diversi negozi per provare le sedie fino a quando non ha trovato quella perfetta” Ha raccontato la ragazza. “Sono sicura che Coco abbia apprezzato tantissimo la possibilità di pesare su quella grande decisione.”

Le foto dei due ora stanno facendo il giro del web diventando virali e condivisi ovunque. Anche voi siete così inseparabili con il vostro amico a quattro zampe da scegliere addirittura una poltrona insieme? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.