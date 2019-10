Attore stabilisce il record per non aver battuto ciglio per un'ora e 17 minuti!

Vi sarà capitato almeno una volta di provare a rimanere a occhi aperti senza battere ciglio solo provare a voi stessi quanto tempo potevate resistere e siamo sicuri che molti di voi non resistano più di pochi secondi o di un minuto, ma l'attore Paolo Ballestoros ha ufficialmente battuto il record mondiale non ufficiale.

Saprete sicuramente che sensazioni si possono provare mentre si cerca di non battere ciglio. I tuoi occhi iniziano a prudere e i tuoi bulbi oculari sembrano asciugarsi e lacrimare contemporaneamente.

Ora, immaginate queste sensazioni trattenute per oltre un'ora! Bene, l'attore filippino Ballesteros è riuscito a farlo nel programma televisivo “Eat Bullaga”.

Durante lo show l'attore stava partecipando al “No Blinking Challenge” una competizione dove vince chi resiste più tempo senza battere ciglio. Ballesteros ha battuto il suo co-conduttore Pauleen Luna che deteneva il record impressionante di oltre 30 minuti ma ora il nuovo record da battere è di un'ora, 17 minuti e tre secondi.

Durante la messa in onda del programma, gli occhi di Ballesteros sono rimasti aperti per oltre un'ora mentre il pubblico assistiva al futuro record infranto.

Sfortunatamente però i Guinness World Records non hanno un record ufficiale impostato per tempo più lungo senza battere ciglio, ma alcuni sostengono esista un record di un uomo di nome Julio J. Del Colorado che detiene il record precedente di un'ora, cinque minuti e 11 secondi!

Record ufficiale o no, merita tutta la nostra stima e voi che ne pensate? Avete mai provato a rimanere con gli occhi aperti per diverso tempo? Quant'è il vostro record? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti.