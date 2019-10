Coppia fermata all'aeroporto dopo aver accidentalmente messo il gatto dentro il bagaglio a mano!

Nick e Voirrey Coole si stavano dirigendo verso New York quando sono stati fermati dalla sicurezza dell'Aeroporto per poi scoprire poco dopo che all'interno del loro bagaglio a mano si era nascosto all'insaputa dei proprietari il loro gatto domestico.

La coppia voleva solo festeggiare i loro 40 anni di nozze a New York ma il viaggio ha preso purtroppo una piega inaspettata.

Mentre attraversavano la sicurezza (già un posto decisamente stressante dove trovarsi), la coppia fu poco dopo interrogata sul contenuto della valigia e la scoperta di avere il loro gatto all'interno ha creato non poco stupore e panico nei due.

“Il nostro baglio a mano non aveva molto” ha raccontato il marito “avevamo lasciato lo spazio giusto per portare qualche ricordo dalla Grande Mela, ma Candy, il nostro gatto, ha trovato un modo per entrare senza che noi ce ne accorgessimo”.

L'uomo ha raccontato in seguito che la sicurezza aeroportuale era perplessa e ha ripetutamente chiesto se la borsa fosse nostra dopo essere passata attraverso lo scanner.”

Grazie però a Barry e Lorna, due ragazzi della sicurezza, il gatto della coppia è stato gentilmente riportato a casa e i due hanno comunque continuato le loro vacanze per festeggiare i loro 40 anni di matrimonio.

Non capita tutti i giorni di ritrovarsi in una situazione simile e a voi è mai capitato? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!