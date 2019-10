Arrivano le luci di Natale per la vostra barba!

Che ci crediate o no, mancano poco più di 60 giorni a Natale ed è quindi meglio iniziare a prepararsi per i fatidici regali da fare ad amici o parenti, soprattutto se dotati di barba o perchè no a voi stessi dopotutto!

Se sei quindi quel tipo di persona che ama decorare l'albero di Natale con luci e addobbi o conosci qualcuno che aspetta questo momento dell'anno solo per gli addobbi natalizi, allora dovresti valutare l'idea di acquistare queste luci per la tua barba.

Le decorazioni natalizie per la barba potrebbero essere la nuova tendenza di quest'anno per quanto riguarda il Natale e ciò renderà le tue serate decisamente colorate... fino al momento in cui non verrete cacciati di casa ovviamente.

Le luci possono essere acquistate a pochi euro e non solo si potranno accendere ma sono anche lampeggianti! Ti basterà agganciarli per bene alla vostra barba per celebrare il Natale con stile.

Pensata inoltre anche per chi non ha spazio nel proprio appartamento per un albero di Natale, queste decorazioni per la vostra peluria facciale ti permetterà di festeggiare come hai sempre desiderato... o quasi!

Queste particolari luci a Led sono disponibili di diversi colori, ben 18 differenti modelli sufficienti per decorare qualsiasi tipologia di barba, da un semplice pizzetto alla barba di Gandalf.

Bisogna però avvertirti, i produttori sconsigliano di utilizzarli sotto la doccia o sotto la pioggia per ovvi motivi e se sei sprovvisto di barba o sei una donna e vorresti anche tu addobbarti per le feste, potrai usarle per decorare i tuoi capelli!

Quindi non ci sono proprio più scuse, acquistereste questo prodotto assurdo? Fatecelo sapere come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo!