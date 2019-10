Agricoltore coltiva una zucca da 500 Kg e la trasforma in una barca!

Il sogno di Justin Ownby era semplice: riuscire a coltivare una zucca gigante e recentemente il sogno di una vita è diventato realtà.

L'agricoltore di Cleveland in Tennesse ha trascorso gli ultimi quattro anni a inseguire il suo sogno di coltivare una zucca mostruosamente gigante.

Come qualsiasi obiettivo ambizioso, coltivare un'enorme zucca richiede sicuramente molto lavoro e dedizione e nel caso di Justin avere anche fra le mani un seme di zucca molto speciale ha fatto la differenza.

Il seme proveniva da una zucca record coltivata in quello stato l'anno scorso, acquistato a ben 1700 sterline (circa 2000 euro). Il seme proveniente da una zucca che aveva vinto il titolo come zucca più grande del Tennessee.

Quest'anno però è stato il turno di Justin Ownby a conquistare tutti con la sua Zucca da record.

L'uomo si è preso cura del seme piantato a maggio come un padre si prende cura del proprio figlio e il duro lavoro alla fine è stato ripagato. La famiglia Ownbys si è ritrovata con una zucca del peso di ben 500 Kg.

La moglie Christin ha dichiarato alla CNN:

“E' la zucca più grande che abbia mai visto! Mio marito era così contento del successo che decise di celebrare in modo molto particolare!”

L'uomo ha in seguito raccolto i semi e trasformato il suo morbido guscio vuoto in un dispositivo galleggiante e armato di remo, ha deciso di farsi un giro nel fiume con il frutto delle sue forze e della sua dedizione.

Una Zucca da record per l'uomo ma non per i Guinness poiché non abbastanza per essere fra le zucche più grandi al mondo! Infatti il record attuale lo detiene un residente del Connecticut, Alex Noel, con la sua mega zucca da 1040 Kg!

Ma nessuno ad oggi aveva sicuramente navigato su una zucca, un'esperienza che segnerà sicuramente l'uomo per decisamente molto tempo!