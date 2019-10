Collezionista ha dovuto riportare indietro i suoi 5000 orologi per via dell'ora solare!

Come certamente saprete da Domenica 27 Ottobre tutti noi ci siamo alzati dal letto un po' più riposati grazie all'ora solare che ci ha obbligati a rimandare indietro di un'ora i nostri orologi, ma c'è chi invece non è stato molto contento di questo cambiamento.

Il collezionista 75enne Roy West, possiede ben 5000 orologi e mentre molti di noi non hanno dovuto neanche sforzarsi a cambiare l'ora di determinati dispositivi poiché si aggiornano automaticamente se collegati a Internet, l'uomo ha invece dovuto impostare a mano ogni sua singola collezione sincronizzandoli perfettamente con la meridiana di Greenwich!

L'uomo colleziona orologi da quasi 40 anni e ogni volta che entra in vigore l'ora solare o l'ora legale, deve passare oltre cinque ore a reimpostare l'ora di tutti gli orologi che possiede, immaginate quanto possa essere frustrante!

Ha così tanti orologi che molti coprono completamente le pareti dell'appartamento che condivide con la moglie Pauline, 68 anni.

Inoltre 25 di essi suonano ogni ben 15 minuti, decisamente una gran pazienza da parte della moglie che ogni giorno sopporta tutto ciò.

Nonostante tutto a Roy piacciono così tanto gli orologi che ne ha addirittura una trentina al suo fianco quando dorme, giusto per non perdersi la sveglia che suona al mattino!

Capirete da voi quanto possa essere quindi difficoltoso ogni sei mesi dover cambiare l'ora di ogni orologio a disposizione ma per Roy anche se faticoso non è qualcosa per cui sarebbe disposto a far cambiare il mondo.

“è un lavoro lungo ma non mi dispiace. Non voglio che gli altri cambiano le loro abitudini per me.”

Un hobby decisamente particolare che ha comunque portato Roy a far parlare di se in questi giorni grazie al cambio dell'ora!