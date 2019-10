Un lussuosissimo Hard Rock Hotel a forma di chitarra apre in Florida!

Se vivete nei pressa della Florida e avete notato un'enorme chitarra a lato della strada, niente paura, è solo un lussuosissimo Hotel dal costo di 1,2 miliardi di dollari!

L'Hard Rock Hotel a forma di gigantesca chitarra, aprirà a breve e a inaugurare l'evento ci saranno i Maroon 5 con una grande e sicuramente memorabile performance.

Il concerto è stato organizzato per presentare anche l'enorme sede per concerti costruito nel sito dell'hotel alto 137 metri e che ospiterà ogni anno circa 100 concerti con una capacità di contenere ben 7000 persone!

L'hotel dispone di 638 camere già attualmente tutte esaurite per le prime due settimane dall'apertura!

Fra le caratteristiche principali oltre alla forma da chitarra che lo rende imponente e suggestivo, c'è l'illuminazione a LED che riesce a dare di notte un impatto così grande da poter essere visto da lunghe distanze.

Attorno all'Hotel potrete notare una piscina delle dimensioni di ben nove campi da calcio, un fiume e un lago per pedalò, un enorme Casinò e anche diverse ville VIP subacquee, ognuna dotata di un maggiordomo personale dedicato.

Parlando del Casinò, la struttura dispone di 3000 slot machine ,una sala da poker da 46 tavoli, 193 tavoli da gioco e 30 bar, saloni e ristoranti.

Pensate sia tutto? Vi sbagliate di grosso perchè accanto all'edificio c'è un ulteriore hotel, l'Oasis Tower che vanta altre 168 camere con suite sull'acqua e piscina privata.

L'Hard Rock Hotel è fra gli Hotel più lussuosi e completi al mondo attualmente, purtroppo non alla portata di tutti ma chissà, sognare non guasta mai no? Diteci come sempre che ne pensate attraverso i commenti sotto l'articolo!