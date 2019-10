La casa stregata con gli attori che torturano brutalmente i partecipanti!

In questi giorni sta facendo molto discutere il caso della casa stregata che pare faccia firmare un contratto per partecipare in cui chi aderisce saprà che incombe in possibili torture anche molto pericolose.

Mancano pochi giorni a Halloween ma sicuramente “la casa infestata più spaventosa al mondo” (così si definisce) non è decisamente per chi non ama rischiare letteralmente la vita ma per chiunque fosse interessato è possibile trovarla nel Tennesse a Summertown.

Chi decide di partecipare dovrà sottoporsi a un test di idoneità sportiva e firmare una rinuncia di 40 pagine, oltre ad avere un certificato medico, una assicurazione medica e deve aver precedentemente fatto dei controlli sulla propria situazione di salute.

Troppo estremo direte voi e poi a che pro? Beh chi completa l'esperienza riceverà un premio di circa 17 mila euro.

Seppur nessuno abbia ancora vinto il premio “promesso” pare che in rete stia circolando il regolamento a cui i partecipanti devono sottostare e ciò che è emerso è decisamente al limite della follia.

Chi accetterà l'accordo potrebbe incombere in situazioni tipo: “un chiodo potrebbe tagliare la vostra mano” oppure “la mano potrebbe essere fracassata con vari strumenti” o addirittura “potreste avere un sacchetto di plastica sul viso che potrebbe causare soffocamento, Blackout ecc..”

Inoltre chi aderisce saprà che non è possibile terminare l'esperienza se non sono presenti gravi lesioni fisiche o psicologiche, ciò suggerirebbe il motivo per cui nessuno ha vinto il premio dato che nessuno ha ancora completato totalmente l'esperienza nella casa stregata.

Un post su Facebook pubblicato da un utente ha dichiarato:

“Se stai pensando seriamente di andare al McKamey Manor” noto come “la casa stregata più spaventosa al mondo” leggi questo. Questa non è una casa stregata ma una camera delle torture in cui in qualche modo sono legalmente autorizzati a torturare le persone. Il 100% delle persone che hanno partecipato hanno avuto bisogno di un'intensa terapia per riprendersi”

Parole che hanno sicuramente fermato chi avrebbe voluto sperimentare il tour della casa di oltre 10 ore per essere completato. Non è chiaro inoltre come sia possibile che tutto ciò possa essere legale, ma in molti si stanno mobilitando per far chiudere la casa delle torture! Voi che ne pensate? Ditecelo come sempre attraverso i commenti all'articolo!