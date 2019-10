Vegetariana mangia un Hamburger per la prima volta e diventa Macellaia!

Tammi Jonas oggi 49enne, per anni ha vissuto uno stile di vita totalmente vegetariano ma ha stravolto totalmente la sua alimentazione e il suo vita da quando era incinta del terzo suo figlio mangiando un hamburger. Ora possiede una fattoria e fa la macellaia!

Tammi divenne vegetariana negli anni '70 dopo aver letto un libro sul trattamento degli animali da allevamento ma il suo primo assaggio di carne durante la gravidanza dopo essere diventata “pericolosamente anemica” le ha cambiato l'intera vita.

“Ero a lavoro un giorno e ho pensato “un hamburger potrebbe risolvere il mio problema di anemia” e da quel giorno, la donna non è più riuscita a tornare indietro."

Tammi ha poi raccontato di essere tornata a assumere carne rossa, quindi manzo e agnello una volta alla settimana per tutta la gravidanza per poi iniziare ad assumere anche altre carni come il maiale o il pollame.

“non ho mai pensato fosse immorale trattare un animale come cibo, mi sono sempre trovata a mio agio con il mio posto nella catena alimentare, ma ho pensato invece fosse immorale trattare gli animali crudelmente senza permettere loro di uscire e respirare aria fresca”

Così ha dichiarato la donna ai giornali e diverso tempo dopo, Tammi e il marito Stuart fecero delle ricerche scoprendo di poter guadagnarsi da vivere tirando su una fattoria, con l'obiettivo di trattare gli animali in modo corretto ed etico.

“Il mio viaggio da vegetariana a onnivora mi ha portato a diventare un allevatrice di suini e pollame. Ora coltiviamo, macelliamo e curiamo tutta la nostra carne servendo ben 80 famiglie dalla nostra fiorente fattoria supportata dalla comunità”

Nelle sue pratiche agricole non ci sono sostanze chimiche dannose e gli animali vivono come se non fossero in una fattoria.

