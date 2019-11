“Famiglia di scarafaggi” trovata nell'orecchio di un uomo cinese!

Una famiglia di scarafaggi è stata trovata nell'orecchio destro di un uomo dopo essersi lamentato di un dolore molto forte durante il sonno.

L'uomo di cui non conosciamo la vera identità e si fa chiamare il sig. Lv, ha cercato aiuto presso il Sanhae Hospital di Huiyang, in Cina, dopo che i membri della sua famiglia hanno trovato un grosso scarafaggio nell'orecchio, come riportato dal Mirror di recente.

Dopo che l'uomo ha avuto dolori per tutta la notte, la famiglia utilizzando una torcia ha trovato il motivo del dolore del 24enne e la scoperta dell'enorme scarafaggio all'interno era appunto solo l'inizio.

Corsi in ospedale, i dottori hanno trovato oltre allo scarafaggio più grande “probabilmente il padre” altri 10 piccoli scarafaggi compresa la madre nell'orecchio del signor Lv. Rimossi in seguito con delle pinzette.

Secondo il rapporto pare che gli insetti appena nati erano della specie di scarafaggi tedesca, la “Blattella germanica.”

A seguito della procedura, l'uomo ha riportato lievi lesioni al condotto uditivo destro ma è stato dimesso lo stesso giorno.

I medici nel rapporto hanno poi consigliato all'uomo di utilizzare in casa zanzariere o altri metodi per impedire ad altri insetti di entrare in casa e volare o strisciare nuovamente nelle orecchie o nel naso dello sfortunato protagonista di questa storia. E voi? Siete abbastanza preparati in casa per queste evenienze? Fatecelo sapere attraverso i commenti sotto l'articolo.