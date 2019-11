Il Pateke Philippe venduto a 27 milioni è l'orologio più costoso al mondo!

Se pensate che il detto “Il tempo è denaro” non abbia mai avuto davvero valore, forse questa volta dovrete seriamente ricredervi, poiché pare che tra gli orologi più costosi al mondo l'orologio milionario sia stato attualmente venduto in Svizzera a un prezzo davvero folle.

Il Pateke Philippe è attualmente l'orologio più costoso al mondo, venduto a un'asta di beneficenza al costo di ben 27 milioni di euro!

Cifre da far girare letteralmente la testa per questo Pateke Philippe Grandmaster Chime, uno degli orologi più complessi mai realizzati venduto questo sabato da un offerente anonimo al Four Seasons Hotel di Ginevra.

L'orologio pare abbia battuto il precedente record di 15 milioni di euro detenuto da un Rolex Daytona un tempo appartenuto alla star di Hollywood Paul Newman.

