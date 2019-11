Donna rivela: fumare erba mi rende una madre migliore!

Caitlin Fladager, 23enne di Vancouver ha dichiarato che la cannabis l'ha aiutata ad essere una madre migliore per i suoi due bambini.

La donna afferma che l'erba le permette di “svegliarsi ben riposata e con una mente più lucida”. Ha anche notato dei benefici per la sua salute mentale, avendo lottato contro l'ansia e la depressione per la maggior parte della sua vita.

Le dichiarazioni hanno ovviamente scatenato commenti negativi delle altre madri che si sono scagliate verso Caitlin, ma lei senza problemi ha risposto sottolineando l'ipocrisia di coloro che “si rilassano con un bicchiere di vino la sera.”

La donna che su Instagram ha ben 286.000 follower ha scritto un post in risposta proprio a chi non la pensa come lei:

“Si, ho due figli. Si fumo erba ogni giorno. Ed è così divertente vedere quanto venga malvista la mariujana. Nessuno giudica una mamma quando lei beve il suo “succo di mamma” riferendosi al vino, dopo che i figli sono a letto. Ma quando una mamma dice che fuma erba, allora è inammissibile.”

Ha poi continuato così:

“Ne parlo per portare consapevolezza. Sento che non se ne parli abbastanza. La marijuana mi ha aiutato così tanto, soprattutto quando si tratta di essere mamma. Non sono mai stata la donna più paziente al mondo con i miei figli. Ma l'erba mi rende una mamma migliore, dormo bene, mi sveglio riposata e con la mente lucida.”

Specifichiamo che l'erba acquistata dalla donna è totalmente legale in Canada e può essere facilmente acquistata in tutti i dispensari per scopi sia medicinali che ricreativi. Ma ciò non ha comunque fermato l'indignazione delle mamme. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra attraverso i commenti sotto l'articolo!