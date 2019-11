Arrivano le decorazioni natalizie ripiene di Alcol per superare al meglio le feste!

Forse ve ne siete sicuramente accorti, ma nelle strade potrete già notare i primi negozi che mettono in vendita gli addobbi natalizi più originali.

Ma se siete alla ricerca di qualcosa di davvero speciale, queste particolari palline natalizie per il vostro albero di Natale potrebbero rendere le vostre feste decisamente “particolari”.

Nelle ultime ore infatti, pare che queste palline di vetro realizzate in Inghilterra dalla Lakes Distillery ripiene di alcol stiano andando letteralmente a ruba.

Le decorazioni che variano da un costo di 20 sterline (23 euro) e 35 sterline (40 euro) sono ripiene di diversi tipi di Alcol: dal Whisky al gin o addirittura la vodka.

Il set di regalo che il negozio offre, presenta ben tre dei gin firmati della distilleria. Il The Lakes Gin , il The Lakes Sloe Gin e il The Lakes Damson Gin, tutte e tre versati in semplici ma di impatto palline natalizie in vetro dall'estetica minimalista e elegante.

Nulla esclude ovviamente di poter riutilizzare le decorazioni inserendo all'interno dei whisky fai-da-te rendendo così il vostro Natale alcolico un gran Natale!

Che ne pensate? Acquistereste mai questo prodotto o conoscete qualcuno che potrebbe non farne a meno? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo, taggando magari chi ne vorrebbe un set per questo Natale.